В Башкирии пообещали экстремальную жару, ливни и град

Posted 15 июля 2020, 05:48
Published 15 июля 2020, 05:48
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
По данным Башгидрометцентра, в республике в ближайшие три дня будет стоять сильная жара. Температура воздуха в ближайшие три дня будет подниматься до 40 градусов.
Синоптики пообещали, что 15 июля будет юго-восточный ветер, днем температура составит 34-37°, местами сильная жара 38-40°. На следующий день, 16 июля, осадков не будет, ветер все-таки ожидается порывистый, температура воздуха ночью 19-24°, местами до 14°, днем 33-37°, местами сильная жара 38-40°.
Самый интересный прогноз ждет 17 июля. Здесь обещают грозы, дожди, в западных районах ливни и град. Ветер будет умеренный, днем возможно шквалистое усиление. Температура воздуха ночью 18-23°, днем 31-36°, местами сильная жара 38-40°.