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Posted 15 июля 2020, 05:48

Published 15 июля 2020, 05:48

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

В Башкирии пообещали экстремальную жару, ливни и град

В Башкирии пообещали экстремальную жару, ливни и град

15 июля 2020, 05:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Башгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидрометцентра, в республике в ближайшие три дня будет стоять сильная жара. Температура воздуха в ближайшие три дня будет подниматься до 40 градусов.

Синоптики пообещали, что 15 июля будет юго-восточный ветер, днем температура составит 34-37°, местами сильная жара 38-40°. На следующий день, 16 июля, осадков не будет, ветер все-таки ожидается порывистый, температура воздуха ночью 19-24°, местами до 14°, днем 33-37°, местами сильная жара 38-40°.

Самый интересный прогноз ждет 17 июля. Здесь обещают грозы, дожди, в западных районах ливни и град. Ветер будет умеренный, днем возможно шквалистое усиление. Температура воздуха ночью 18-23°, днем 31-36°, местами сильная жара 38-40°.

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#Общество#Новости#Погода
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