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В Башкирии во время сильной жары внезапно прошелся град

13 июля 2020, 10:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Фотографиями необычного погодного явления поделились жители республики в социальных сетях.

В социальной сети Вконтакте, в группе «Зианчуринские зори» местные жители выложили фотографию града, который прошел в Архангельском районе и Абзаново на минувших выходных.

«Июль, полегче! Вот такой град прошёл недавно в Абзаново», – написали очевидцы.

Напомним, что о граде предупреждали синоптики, но на фоне жары, которая держится уже третью неделю, это казалось нереальным. А на этой неделе с 13 по 16 июля в региона объявлен режим ЧС из-за аномально жаркой погоды.

А пока в социальных сетях жители республики выкладывают фотографии термометров с высокими показателями температуры воздуха.

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#Новости#Град#Алия Фатхиева#Общество
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