В Башкирии во время сильной жары внезапно прошелся град

В социальной сети Вконтакте, в группе «Зианчуринские зори» местные жители выложили фотографию града, который прошел в Архангельском районе и Абзаново на минувших выходных.
«Июль, полегче! Вот такой град прошёл недавно в Абзаново», – написали очевидцы.
Напомним, что о граде предупреждали синоптики, но на фоне жары, которая держится уже третью неделю, это казалось нереальным. А на этой неделе с 13 по 16 июля в региона объявлен режим ЧС из-за аномально жаркой погоды.
А пока в социальных сетях жители республики выкладывают фотографии термометров с высокими показателями температуры воздуха.