Глава Башкирии снова изменил указ о повышенной готовности из-за коронавируса

Posted 15 июля 2020, 04:32
Published 15 июля 2020, 04:32
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
На портале правовой информации в новой редакции опубликован документ, который вносит изменения в указ о повышенной готовности. Указ подписан главой республики Радием Хабировым.
Решением Хабирова детские лагеря, профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха начнут работу не ранее 29 июля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Отдельно также сказано о том, что минздрав Башкирии обязан каждую неделю по вторникам в 15:00 проводить брифинги с предоставлением всей информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.