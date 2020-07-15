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Posted 15 июля 2020, 04:32

Published 15 июля 2020, 04:32

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Глава Башкирии снова изменил указ о повышенной готовности из-за коронавируса

Глава Башкирии снова изменил указ о повышенной готовности из-за коронавируса

15 июля 2020, 04:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Радий Хабиров принял решение снова перенести детские лагеря и санатории.

На портале правовой информации в новой редакции опубликован документ, который вносит изменения в указ о повышенной готовности. Указ подписан главой республики Радием Хабировым.

Решением Хабирова детские лагеря, профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха начнут работу не ранее 29 июля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Отдельно также сказано о том, что минздрав Башкирии обязан каждую неделю по вторникам в 15:00 проводить брифинги с предоставлением всей информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.

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#Общество#Новости#Радий Хабиров
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