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«Не отступим»: глава Башкири Радий Хабиров твердо намерен повысить рождаемость

13 июля 2020, 09:15
Фото: Фейсбук Радия Хабирова
Руководитель региона рассказал о показателях на своей странице Вконтакте.

Радий Хабиров проинформировал на своей странице в социальных сетях, что в республике зафиксирован рост рождаемости. По информации главы в период с мая по июнь 2020 года в регионе появилось на 88 человек больше, чем в прошлом году. Руководитель республики отметил, что такое происходит впервые с 2015 года.

Он отметил, что это «хотя и не большой, но всё же рост», и новую тенденцию нужно удержать. По его словам, сейчас в республике делают для этого немало. «Наш приоритет – создать достойные условия для развития и воспитания здоровых детей, и мы от этого не отступим», – заключил Хабиров.

Напомним, что ранее вице-премьер Башкирии Андрей Назаров сообщил, что в республике наоборот наблюдается снижение рождаемости. По словам вице-премьера в республике не побороли тенденцию сокращения рождаемости, которая наблюдается с 2015 года. Назаров связал это с меньшим количеством браков, старением материнства и брачности.

Ранее сам Хабиров заявлял министру труда и социальной защиты, что если в республике не примут мероприятия по увеличению рождаемости, то показатели будут «падать и падать». Это самый страшный позор, — отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров.

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