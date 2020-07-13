«Не отступим»: глава Башкири Радий Хабиров твердо намерен повысить рождаемость

Он отметил, что это «хотя и не большой, но всё же рост», и новую тенденцию нужно удержать. По его словам, сейчас в республике делают для этого немало. «Наш приоритет – создать достойные условия для развития и воспитания здоровых детей, и мы от этого не отступим», – заключил Хабиров.