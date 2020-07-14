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В Уфе предположительно от коронавируса скончался декан УГАТУ

14 июля 2020, 12:06
Фото: vk.com
О своей утрате сообщил коллеги покойного.

Сегодня, 14 июля, на 71 году жизни скончался декан Общенаучного факультета УГАТУ Владимир Водопьянов. По словам коллег из уфимского государственного авиатехнического университета, мужчина тяжело болел и ушел из жизни в больнице от коронавируса.

Известно, что Владимир Васильевич работал в вузе с 1977 года. В 1996 году стал деканом естественнонаучного факультета, а позже – общенаучного. Он являлся почетным работником высшего профессионального образования РФ, профессионалом своего дела, наставником молодых коллег, вырастивший не одно поколение прикладных математиков.

Напомним, также сегодня в региональном минздраве сообщили о новой 20-ой смерти от коронавирусной инфекции. Однако Владимир Водопьянов в списке так и не оказался. По информации Медиакорсети, смерть произошла в Уфе. Погибший был мужчиной 49 лет, у него были сопутствующее заболевание – морбидное ожирение.

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