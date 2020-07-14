В Уфе предположительно от коронавируса скончался декан УГАТУ

Напомним, также сегодня в региональном минздраве сообщили о новой 20-ой смерти от коронавирусной инфекции. Однако Владимир Водопьянов в списке так и не оказался. По информации Медиакорсети, смерть произошла в Уфе. Погибший был мужчиной 49 лет, у него были сопутствующее заболевание – морбидное ожирение.