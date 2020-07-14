В Уфе предположительно от коронавируса скончался декан УГАТУ

Сегодня, 14 июля, на 71 году жизни скончался декан Общенаучного факультета УГАТУ Владимир Водопьянов. По словам коллег из уфимского государственного авиатехнического университета, мужчина тяжело болел и ушел из жизни в больнице от коронавируса.
Известно, что Владимир Васильевич работал в вузе с 1977 года. В 1996 году стал деканом естественнонаучного факультета, а позже – общенаучного. Он являлся почетным работником высшего профессионального образования РФ, профессионалом своего дела, наставником молодых коллег, вырастивший не одно поколение прикладных математиков.
Напомним, также сегодня в региональном минздраве сообщили о новой 20-ой смерти от коронавирусной инфекции. Однако Владимир Водопьянов в списке так и не оказался. По информации Медиакорсети, смерть произошла в Уфе. Погибший был мужчиной 49 лет, у него были сопутствующее заболевание – морбидное ожирение.