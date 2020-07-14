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Житель Башкирии, переболевший коронавирусом, рассказал о своих переживаниях

14 июля 2020, 04:55
Предприниматель из Башкирии Фидан Латыпов рассказал, где заразился коронавирусом и как лечился вместе со всей своей семьей.

Телеканал «Россия-Башкортостан» опубликовал очень важное интервью с человеком, переболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Предприниматель из города Октябрьского подробно рассказал, как заразился коронавирусом во время совещания от человека, прилетевшего из Москвы, каковы были симптомы болезни, как его лечили в стационаре.

К сожалению, мужчина по незнанию успел заразить опасной инфекцией всю свою семью, но родственники смогли преодолеть болезнь и излечились.

Фидан Латыпов на своем опыте, как и многие другие, рассказал, насколько тяжело протекает болезнь и посоветовал не пренебрегать средствами защиты, потому что вирус никуда не делся. Он все еще живет среди нас.

Напомним, вчера суточный прирост новых зараженных коронавирусом в Башкирии составил 46 человек, а их общее число, начиная с марта, достигло 5967.

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