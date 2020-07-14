Житель Башкирии, переболевший коронавирусом, рассказал о своих переживаниях

Телеканал «Россия-Башкортостан» опубликовал очень важное интервью с человеком, переболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Предприниматель из города Октябрьского подробно рассказал, как заразился коронавирусом во время совещания от человека, прилетевшего из Москвы, каковы были симптомы болезни, как его лечили в стационаре.
К сожалению, мужчина по незнанию успел заразить опасной инфекцией всю свою семью, но родственники смогли преодолеть болезнь и излечились.
Фидан Латыпов на своем опыте, как и многие другие, рассказал, насколько тяжело протекает болезнь и посоветовал не пренебрегать средствами защиты, потому что вирус никуда не делся. Он все еще живет среди нас.
Напомним, вчера суточный прирост новых зараженных коронавирусом в Башкирии составил 46 человек, а их общее число, начиная с марта, достигло 5967.