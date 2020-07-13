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В Башкирии в больнице умерла педиатр предположительно после заражения коронавирусом

13 июля 2020, 12:44
Фото: vk.com
72-летняя врач-педиатр в Башкирии умерла после того, как попала в больницу вместе с мужем.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в Сибайской городсеой больнице скончалась 72-летняя врач-педиатр Дильбар Усманова. Об этом Медиакорсети сообщили ее близкие.

Известно, что Дильбар Усманова, несмотря на свой солидный возраст, до последнего времени работала по профессии. Ранее она работала в селе Туркменово в Баймакском районе, потом переводилась на работу в Сибай, однако более года назад вернулась обратно в район.

— Дильбар Ахтямовна пользовалась огромным уважением со стороны коллег и пациентов. Дети ее просто обожали. Ее смерть — большой удар для всех, — сообщил Медиакорсети источник.

Известно, что Дильбар Усманова попала в больницу вместе с мужем, у обоих были одинаковые симптомы, напоминающие заражение коронавирусной инфекцией: высокая температура, затруднение дыхания, хрипы в легких и т. д.

Сначала супругов Усмановых лечили в Баймакской центральной городской больнице, потом, в связи с ухудшением самочувствия, перевели в Сибай, где они пробыли около полумесяца.

— Муж Дильбар Ахтямовны, кажется, пошел на поправку, но она на смогла выкарабкаться, — пояснил источник Медиакорсети. - У Усмановых дочь, которая сильно болеет, поэтому Дильбар Ахтямовна продолжала работать даже в 72 года.

По информации Медиакорсети, причиной смерти Дильбар Усмановой пока назвали хроническую обструктивную болезнь легких. У нее и мужа в начале июля были взяты анализы на COVID-19, однако их результаты пока неизвестны. Чуть ранее им сделали КТ легких, которое выявило признаки «матового стел», характерные для вирусной пневмонии.

Тем временем нам продолжают поступать сообщения о том, что в Сибайской ЦГБ находятся на больничном многие врачи, заменить их некому. Мы подробно рассказывали об этой ситуации ранее.

В частности, сейчас пациенты сообщают, что не могут пройти медкомиссию, чтобы собрать все нужные документы для определения инвалидности, потому что в больнице нет замены ушедшему в отпуск специалисту.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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