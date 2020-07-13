В России завершили испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Единственным побочным эффектом от введения вакцины у некоторых испытуемых стало небольшое повышение температуры тела. Кроме этого, из-за длительной изоляции у добровольцев начали проявляться психологические проблемы. В результате к помощи им были привлечены психологи. Медики будут следить за состоянием здоровья каждого из них и после выписки.