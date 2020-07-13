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В России завершили испытания первой в мире вакцины от коронавируса

13 июля 2020, 14:01
Фото: pixabay.com
В Сеченовском университете сообщили об успешных испытаниях первой в мире вакцины от COVID-19.

Клинические исследования продолжались с 18 июня, сообщает infox.ru. Препарат разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Отмечается, что испытания на добровольцах показали, что вакцина не наносит вреда здоровью человека. Часть из них выпишут из больницы в середине следующей недели, остальных - 20 июля.

Единственным побочным эффектом от введения вакцины у некоторых испытуемых стало небольшое повышение температуры тела. Кроме этого, из-за длительной изоляции у добровольцев начали проявляться психологические проблемы. В результате к помощи им были привлечены психологи. Медики будут следить за состоянием здоровья каждого из них и после выписки.

О наличии антител к коронавирусу у добровольцев после введения вакцины не сообщается. Также неизвестно, будет ли препарат запущен в массовое производство.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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