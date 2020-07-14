Минздрав Башкирии сообщил о новом погибшем от коронавируса

В региональном минздраве сообщили о новой смерти от коронавирусной инфекции. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент известно, что за сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Всего к настоящему моменту известно о 20 погибших от новой коронавирусной инфекции. До этого статистика не менялась несколько недель. По информации Медиакорсети, смерть произошла в Уфе. Погибший был мужчиной 49 лет, у него были сопутствующиее заболевание – морбидное ожирение.
Напомним, что в настоящий момент зарегистрировано 6 014 случаев коронавирусной инфекции. Всего проведено 468 234 исследований.