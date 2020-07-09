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Posted 9 июля 2020, 09:24

Published 9 июля 2020, 09:24

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии в трех больницах ввели жесткий карантин из-за коронавируса

В Башкирии в трех больницах ввели жесткий карантин из-за коронавируса

9 июля 2020, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В числе последних закрытых оказался роддом при РКБ имени Куватова.

По информации "Ъ-Уфа" , акушерско-гинекологический корпус в Уфе при РКБ имени Куватова закрыли с 8 июля. В Роспотребнадзоре журналистам сообщили, что под подозрением сейчас четыре сотрудника роддома, которые контактировали с инфицированными.

Журналисты со ссылкой на ведомство также сообщают, что у четырех медработников роддома подтвержден диагноз COVID-19. Сообщается также, что на карантин закрыты еще два учреждения – отделение противоопухолевой терапии онкоцентра с 29 июня, а с 6 июля введен частичный карантин в Бирской ЦРБ.

Напомним, что замминистра здравоохранения Ирина Кононова прокомментировала ситуацию с роддомом, отметив, что пациентов с коронавирусом там нет, а случаи с медиками были выявлены перед сменой. Отделение закрыли на 14 дней. До этого после возникновения очага заражения коронавирусом в РКБ имени Куватова роддом открылся 12 мая.

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#Общество#Новости#Карантин
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