В Башкирии в трех больницах ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Напомним, что замминистра здравоохранения Ирина Кононова прокомментировала ситуацию с роддомом, отметив, что пациентов с коронавирусом там нет, а случаи с медиками были выявлены перед сменой. Отделение закрыли на 14 дней. До этого после возникновения очага заражения коронавирусом в РКБ имени Куватова роддом открылся 12 мая.