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Количество больных пневмонией в Башкирии продолжает быстро расти

14 июля 2020, 10:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Пресс-служба ведомства сообщила актуальные данные по республике на 14 июля.

За минувшие сутки в республике вновь выросло количество больных внебольничной пневмонией. Минздрав Башкирии сообщил, что в регионе число заболевших увеличилось на 56 человек. Выписано из больниц 80 человек.

Напомним, что в первой половине июля количество ежедневно регистрируемых случаев превышало 200 больных. Медиакорсеть опубликовала материал, в котором попыталась выяснить, почему в ежедневных отчетах минздрава при наличии свежих данных о новых больных пневмонией отсутствуют данные о смертности людей с таким диагнозом.

Впоследствии министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что увеличение пневмоний в регионе действительно есть, но оно не сильно отличается от прошлого года:

— Коронавирусная инфекция подлежит отдельному статистическому учету, и я бы не сказал, что там цифры постоянно одинаковые. Есть и вспышки, и падения. Снижение сейчас не такое значимое, как было недели 2-3 назад. В отношении пневмонии, это отдельная форма заболевания. Я бы не сказал, что цифры разнятся там в сотни раз. Есть увеличение, но оно не существенное. Это связано с тем, что некоторые бактериальные инфекции протекают также, как пневмония.

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#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
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