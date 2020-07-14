Количество больных пневмонией в Башкирии продолжает быстро расти

— Коронавирусная инфекция подлежит отдельному статистическому учету, и я бы не сказал, что там цифры постоянно одинаковые. Есть и вспышки, и падения. Снижение сейчас не такое значимое, как было недели 2-3 назад. В отношении пневмонии, это отдельная форма заболевания. Я бы не сказал, что цифры разнятся там в сотни раз. Есть увеличение, но оно не существенное. Это связано с тем, что некоторые бактериальные инфекции протекают также, как пневмония.