Кривая заболеваемости пневмонией в Башкирии вновь поползла вверх

Сегодня, 12 июля, минздрвв Башкирии вместе с данными о распространении в Башкирии оронавирусной инфекции опубликовал также и сводку о заболеваемости пневмонией.
По официальным данным, получается, что количество случаев заболеваемости внебольничной пневмонией за сутки составило 85. Вчера этот показатель равнялся 53.
Выписано из стационаров 60 человек, победивших данный недуг. Напомним, в начале текущей недели, 8 июля, было зарегистрировано 227 новых случае пневмонии за сутки. Медиакорсеть подготовила большую статью после изучения данной темы. Примечательно, что после публикации нашего материала из сводки о заболеваемости коронавирусом на два дня исчезли данные о пневмонии. Публиковать вновь их начали только вчера.
Глава минздрава РБ Максим Забелин в эфире «Эхо Москвы» прокомментироал ситуацию с заболеваемостью пневмонией в республике.
- В отношении пневмонии: это отдельная форма заболевания. Я бы не сказал, что цифры разнятся там в сотни раз. Есть увеличение, но оно не существенное. Это связано с тем, что некоторые бактериальные инфекции протекают также, как пневмония, -отметил министр.
Медиакорсеть следит за ситуацией.