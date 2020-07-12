Кривая заболеваемости пневмонией в Башкирии вновь поползла вверх

- В отношении пневмонии: это отдельная форма заболевания. Я бы не сказал, что цифры разнятся там в сотни раз. Есть увеличение, но оно не существенное. Это связано с тем, что некоторые бактериальные инфекции протекают также, как пневмония, -отметил министр.