В Башкирии зафиксирован рост стоимости бензина

Аналитики констатировали, что в регионе снова выросла стоимость бензина? причем всех марок. Неизменным в цене осталось дизельное топливо.
Сообщается, что стоимость АИ-92 и АИ-95 за неделю выросла на 0,7%, достигнув показателя 42,61 и 45,36 рубля. АИ-98 с 29 июня подорожал на 0,4% до 50,38 рублей.
С начала года стоимость АИ-92 выросла на 2%, АИ-95 на 1,4%, АИ-98– на 0,9%, дизель – на 0,7%
Напомним, 5 июля в республике был замечен рост стоимости бензина на автозаправках «Башнефти». Компания подняла цены на пять марок топлива.