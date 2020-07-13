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В Башкирии зафиксирован рост стоимости бензина

13 июля 2020, 06:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Об удорожании цен на топливо сообщили специалисты Башкстата.

Аналитики констатировали, что в регионе снова выросла стоимость бензина? причем всех марок. Неизменным в цене осталось дизельное топливо.

Сообщается, что стоимость АИ-92 и АИ-95 за неделю выросла на 0,7%, достигнув показателя 42,61 и 45,36 рубля. АИ-98 с 29 июня подорожал на 0,4% до 50,38 рублей.

С начала года стоимость АИ-92 выросла на 2%, АИ-95 на 1,4%, АИ-98– на 0,9%, дизель – на 0,7%

Напомним, 5 июля в республике был замечен рост стоимости бензина на автозаправках «Башнефти». Компания подняла цены на пять марок топлива.

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#Новости#Цены на бензин#Бензин#Алия Фатхиева#Общество
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