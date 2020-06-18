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Posted 18 июня 2020, 07:34

Published 18 июня 2020, 07:34

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии снова резко подскочила стоимость бензина

В Башкирии снова резко подскочила стоимость бензина

18 июня 2020, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сразу две компании подняли стоимость на литр бензина популярных марок.

В Башкирии стоимость бензина выросла на автозаправках «Лукойла» и «Башнефти». Сообщения о повышении цен поступают от местных жителей.

На заправках «Лукойла» стоимость литра топлива выросла в среднем на 30 копеек. К примеру АИ-92 и АИ-95 Экто теперь стоят 43,72 рублей и 46,83 рублей, на две копейки также подорожала марка АИ-100 Экто до 53,58 рублей.

В «Башнефти» стоимость выросла на марки АИ-92 и АИ-92 ATUM до 42,1 рублей и 42,7 рублей соответственно. АИ-95 и АИ-95 ATUM — до 44,55 рублей стали стоить 45,05 рубля. Стоимость дизеля на заправках «Башнефти» не изменилась, но повысилась на 30 копеек на АЗС «Лукойл».

В последний раз сообщалось о росте стоимости бензина в декабре 2019 года. Тогда речь шла о сети АЗС «Башнефти». Причем, цена выросла практически на все марки бензина.

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