В Башкирии снова резко подскочила стоимость бензина

В «Башнефти» стоимость выросла на марки АИ-92 и АИ-92 ATUM до 42,1 рублей и 42,7 рублей соответственно. АИ-95 и АИ-95 ATUM — до 44,55 рублей стали стоить 45,05 рубля. Стоимость дизеля на заправках «Башнефти» не изменилась, но повысилась на 30 копеек на АЗС «Лукойл».