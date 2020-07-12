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Ещё то плато Башкирии: число новых заболевших коронавирусом остается на одном уровне

12 июля 2020, 08:26
Фото: pixabay.com
Портал Стопкоронавирус.рф опубликовал свежие данные о ситуации с распространением коронавируса по России и в стране и, в частности, в Башкирии.

Сегодня, 12 июля, портал Стопкоронавирус.рф представил новые данные о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране и мире.

По официальным данным, за сутки в России было выявлено 6 615 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, из них 1 491 случай (22,5%) касаются контактных лиц, у которых болезнь протекает бессимптомно

В Башкирии количество новых инфицированных коронавирусом составило 46 человек, примерно на этом уровне оно держится уже больше месяца. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией, начиная с марта, по официальным данным, достигло 5921, и, судя по всему. в ближайшие дни преодолеет шеститысячный рубеж.

В целом в стране зарегистрировано за все минувшие месяца пандемии 727 162 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, число выписанных пациентов достигло 501 061.

За те же сутки в России выписаны после выздоровления от коронавируса 3 615 человек. В Башкирии выписалось за сутки из стационаров 32 таких пациента.

По стране умерли 130 человек с коронавирусом. Всего же в России, начиная с весны, умерли от коронавируса 11 335 человек. В Башкирии эта отметка уже долго время держится на цифре 19, хотя в соцсетях звучат сообщения о людях, умерших от коронавируса. Об этом сообщают, в том числе и медики. Но, как пояснили в минздраве РБ, данные в эту графу вносятся после получения результатов посмертной экспертизы, длящейся около месяца.

Более полные данные о ситуации в республике будут опубликованы минздравом позднее.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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