Ещё то плато Башкирии: число новых заболевших коронавирусом остается на одном уровне

По стране умерли 130 человек с коронавирусом. Всего же в России, начиная с весны, умерли от коронавируса 11 335 человек. В Башкирии эта отметка уже долго время держится на цифре 19, хотя в соцсетях звучат сообщения о людях, умерших от коронавируса. Об этом сообщают, в том числе и медики. Но, как пояснили в минздраве РБ, данные в эту графу вносятся после получения результатов посмертной экспертизы, длящейся около месяца.