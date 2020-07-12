В Уфе суд рассмотрит жалобу на следком от сестры парня, умершего от коронавируса

Напомним, Юлия и ее брат Юлай были близнецами. Им по 33 года. Юлай страдал сахарным диабетом и регулярно проходил лечение в стационарах. На сей раз срок такого планового лечения выпал на конец марта, когда в РКБ уже вовсю свирепствовал коронавирус, однако бывшее руководство клиники в лице главврача Эльзы Сыртлановой игнорировало сообщения медперсонала об участившихся случаях внутрибольничной пневмонии. Из клиники выписывались пациенты и развозили вирус по республике. На плановое лечение поступали новые люди, среди которых оказался и Юлай Аллаяров.