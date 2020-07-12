В Уфе суд рассмотрит жалобу на следком от сестры парня, умершего от коронавируса

Стало известно, что в следующий вторник, 14 июля, в Кировском районном суде Уфы начнется судебное рассмотрение по жалобе жительницы Мечетлинского района Юлии Латыповой на бездействие сотрудников Следственного комитета по ее заявлении о привлечении к ответственности руководства РКБ имени Куватова. В этой клинике весной скончался от коронавируса брат заявительницы. Об этом Медиакорсети сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы Юлии Латыповой.
Напомним, Юлия и ее брат Юлай были близнецами. Им по 33 года. Юлай страдал сахарным диабетом и регулярно проходил лечение в стационарах. На сей раз срок такого планового лечения выпал на конец марта, когда в РКБ уже вовсю свирепствовал коронавирус, однако бывшее руководство клиники в лице главврача Эльзы Сыртлановой игнорировало сообщения медперсонала об участившихся случаях внутрибольничной пневмонии. Из клиники выписывались пациенты и развозили вирус по республике. На плановое лечение поступали новые люди, среди которых оказался и Юлай Аллаяров.
Карантин в больнице был объявлен только 6 апреля. когда в ходе вскрытия умершей 80-летней женщины был выявлен коронавирус. Юлай к тому времени уже заразился, и его состояние стало резко ухудшаться. 11 апреля его не стало.
Его сестра Юлия винит в смерти брата непосредственно Эльзы Сыртланову и других представителей больницы, допустивших такое положение дел. Она подала заявление в следком. Вместе с ней такие же заявление подали еще несколько родственников пациентов РКБ, умерших после заражения коронавирусной инфекцией. Среди них - адвокат из Уфы Урал Хамзин, потерявший отца, и жительница Ишимбая Снежана Рахимова, у которой от коронавируса умерла в РКБ мама.
Следком также проводил и собственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ имени Куватова. Однако данная проверка затянулась уже на три с лишним месяца. Недавно следком намеревался отказать в возбуждении уголовного дела. Однако протесты родственников умерших пациентов и вмешательство прокуратуры помешали это сделать.
Медиакорсеть следит за ситуацией.