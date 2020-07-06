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Posted 6 июля 2020, 04:48

Published 6 июля 2020, 04:48

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии обнаружили опасную инфекцию, поражающую мозг

В Башкирии обнаружили опасную инфекцию, поражающую мозг

6 июля 2020, 04:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав озвучил эти данные в докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По информации ведомства, в этом году поражающую мозг инфекцию обнаружили у десятерых человек. Инфекция вызывает воспаление головного мозга, а именно менингит.

Показатель заболеваемости составил 0,25 на 100 тысяч человек, что ниже по сравнению с прошлым годов в 2,2 раза. По России этот показатель составляет 0,7 на 100 тысяч человек, в ПФО – 0,47 на 100 тысяч населения. В 2018 году опасную болезнь обнаружили у 23 человек, а в 2017 – у 4, уточняет Ufacitynews.ru.

В Уфимском, Янаульском, Баймакском, Белебеевском и Федоровским районах менингит диагностировали только у одного пациента. Массовых случаев заболевания зарегистрировано нигде не было. В 8 случаях болели дети, остальные 2 - взрослые.

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