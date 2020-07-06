В Башкирии обнаружили опасную инфекцию, поражающую мозг

Показатель заболеваемости составил 0,25 на 100 тысяч человек, что ниже по сравнению с прошлым годов в 2,2 раза. По России этот показатель составляет 0,7 на 100 тысяч человек, в ПФО – 0,47 на 100 тысяч населения. В 2018 году опасную болезнь обнаружили у 23 человек, а в 2017 – у 4, уточняет Ufacitynews.ru.