mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2020, 08:45

Published 25 июня 2020, 08:45

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

Роспотребнадзор Башкирии предупредил о распространении опасных инфекций

Роспотребнадзор Башкирии предупредил о распространении опасных инфекций

25 июня 2020, 08:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном управлении Роспотребнадзора предупредили, что впереди сезонная активность клещей.

В сообщении пресс-службы сказано, что в связи с сезонной активностью клещей, сейчас распространены клещи нескольких видов: Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus.

– Их период сезонной активности приходится на апрель – август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней теплой весной и заканчивается в октябре в связи с длительным теплым осенним периодом, – отметили в ведомстве.

В управлении предупредили, что клещи передают бактерии, вирусы, гельминтов и простейших, которые могут вызвать заболевание у человека. Роспотребнадзор также проинформировал, что есть ряд наиболее опасных инфекций: иксодовые клещевые боррелиозы, вирусный клещевой энцефалит, клещевые пятнистые лихорадки, крымская геморрагическая лихорадка. Наибольшее число инфекционных заболеваний связано именно с иксодовыми клещами, отметили в ведомстве.

– Чаще всего люди подвергаются нападению клещей в лесопарках на границах городов и пригородов, на садовых и дачных участках, в лесу. Так как основными прокормителями клещей являются мелкие млекопитающие, – подытожили в ведомстве.

Материалы по теме
В Башкирии уже почти 4000 человек сообщили об укусах клещейСпециалисты разъяснили вопросы об опасности клещей
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Клещи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика