Роспотребнадзор Башкирии предупредил о распространении опасных инфекций

В управлении предупредили, что клещи передают бактерии, вирусы, гельминтов и простейших, которые могут вызвать заболевание у человека. Роспотребнадзор также проинформировал, что есть ряд наиболее опасных инфекций: иксодовые клещевые боррелиозы, вирусный клещевой энцефалит, клещевые пятнистые лихорадки, крымская геморрагическая лихорадка. Наибольшее число инфекционных заболеваний связано именно с иксодовыми клещами, отметили в ведомстве.