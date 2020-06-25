Роспотребнадзор Башкирии предупредил о распространении опасных инфекций

Posted 25 июня 2020, 08:45
Published 25 июня 2020, 08:45
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
В сообщении пресс-службы сказано, что в связи с сезонной активностью клещей, сейчас распространены клещи нескольких видов: Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus.
– Их период сезонной активности приходится на апрель – август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней теплой весной и заканчивается в октябре в связи с длительным теплым осенним периодом, – отметили в ведомстве.
В управлении предупредили, что клещи передают бактерии, вирусы, гельминтов и простейших, которые могут вызвать заболевание у человека. Роспотребнадзор также проинформировал, что есть ряд наиболее опасных инфекций: иксодовые клещевые боррелиозы, вирусный клещевой энцефалит, клещевые пятнистые лихорадки, крымская геморрагическая лихорадка. Наибольшее число инфекционных заболеваний связано именно с иксодовыми клещами, отметили в ведомстве.
– Чаще всего люди подвергаются нападению клещей в лесопарках на границах городов и пригородов, на садовых и дачных участках, в лесу. Так как основными прокормителями клещей являются мелкие млекопитающие, – подытожили в ведомстве.