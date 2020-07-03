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Posted 3 июля 2020, 10:43

Published 3 июля 2020, 10:43

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии в 2019 году объём господдержки фермеров составил 1,16 млрд рублей

В Башкирии в 2019 году объём господдержки фермеров составил 1,16 млрд рублей

3 июля 2020, 10:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Участниками программ такой поддержки в регионе стали 21 начинающий фермер и 26 семейных ферм.

Объем средств — 1,16 млрд руб. — учитывает также средства нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что участниками программ господдержки стали 21 начинающий фермер и 26 семейных ферм, ещё два гранта общей суммой 28 млн руб. были выделены на развитие материально-технической базы кооперативов. По мнению чиновника, стартовавшая в 2018 году программа поддержки доходогенерирующих проектов показала большую эффективность. В результате за два года в республике смогли создать 224 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Общая сумма поддержки для реализации проектов указанных СПоК составила 600 миллионов рублей из бюджета Республики Башкортостан.

— В 2019 году регион приступил к реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, — подчеркнул Ильшат Фазрахманов. — В результате за год было создано 115 субъектов МСП и 210 новых рабочих мест.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Сельское хозяйство
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