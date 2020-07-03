В Башкирии в 2019 году объём господдержки фермеров составил 1,16 млрд рублей

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что участниками программ господдержки стали 21 начинающий фермер и 26 семейных ферм, ещё два гранта общей суммой 28 млн руб. были выделены на развитие материально-технической базы кооперативов. По мнению чиновника, стартовавшая в 2018 году программа поддержки доходогенерирующих проектов показала большую эффективность. В результате за два года в республике смогли создать 224 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Общая сумма поддержки для реализации проектов указанных СПоК составила 600 миллионов рублей из бюджета Республики Башкортостан.