В Башкирии в 2019 году объём господдержки фермеров составил 1,16 млрд рублей

Posted 3 июля 2020, 10:43
Published 3 июля 2020, 10:43
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Объем средств — 1,16 млрд руб. — учитывает также средства нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что участниками программ господдержки стали 21 начинающий фермер и 26 семейных ферм, ещё два гранта общей суммой 28 млн руб. были выделены на развитие материально-технической базы кооперативов. По мнению чиновника, стартовавшая в 2018 году программа поддержки доходогенерирующих проектов показала большую эффективность. В результате за два года в республике смогли создать 224 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Общая сумма поддержки для реализации проектов указанных СПоК составила 600 миллионов рублей из бюджета Республики Башкортостан.
— В 2019 году регион приступил к реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, — подчеркнул Ильшат Фазрахманов. — В результате за год было создано 115 субъектов МСП и 210 новых рабочих мест.