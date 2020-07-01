В Уфе из-за вспышки коронавируса закрыли еще одно медицинское учреждение

Posted 1 июля 2020, 11:58
Published 1 июля 2020, 11:58
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
В Республиканском клиническом онкодиспансере в Уфе на карантин закрыто одно из отделений, сообщает «Комммерсантъ-Уфа».
По информации журналистов, речь идет об отделении противоопухолевой терапии. Информацию изданию предоставили в башкирском управлении Роспотребнадзора.
В настоящий момент на частичном карантине находятся три учреждения: с 22 июня введены ограничения в корпусе «В» Республиканского клинического перинатального центра, а с 1 июня карантин продолжается в семи отделениях ГКБ №13.
Напомним, Медиакорсеть сообщала о карантине в Республиканском перинатальном центре. Заражение обнаружили у одной из рожениц. Карантин введен 22 июня минимум на 14 дней.