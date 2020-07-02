Радий Хабиров в Башкирии принял новый штраф из-за коронавируса

Ранее жителей Башкирии штрафовали за отсутствие перчаток и масок, а соблюдать требования указов о повышенной готовности должны были только юридические и должностные лица, теперь эта обязанность ложится на всех. Физических лиц могут теперь оштрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей. Повторное нарушение грозит гражданам штрафом от трех до пяти тысяч рублей.