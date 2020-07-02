Радий Хабиров в Башкирии принял новый штраф из-за коронавируса

Posted 2 июля 2020, 09:41
Published 2 июля 2020, 09:41
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
В Башкирии Радием Хабировым подписан законопроект, который внес изменения в КоАП. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Дата официального публикования – 1 июля.
Согласно документу, изменения коснулись стать 13.19 Административного Кодекса, который обязывает соблюдать режим самоизоляции и носить маски и перчатки. Ранее требования касались только режима повышенной готовности, теперь же они распространяются и на все остальное время до устранения последствий пандемии коронавируса.
Ранее жителей Башкирии штрафовали за отсутствие перчаток и масок, а соблюдать требования указов о повышенной готовности должны были только юридические и должностные лица, теперь эта обязанность ложится на всех. Физических лиц могут теперь оштрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей. Повторное нарушение грозит гражданам штрафом от трех до пяти тысяч рублей.
Напомним, глава Башкирии подписал законопроект об изменениях режиме повышенной готовности. Поправки, в частности, продлевают режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями.