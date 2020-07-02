В Башкирии число носителей коронавируса достигло 5 450

Posted 2 июля 2020, 07:45
Published 2 июля 2020, 07:45
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
В Башкирии, по данным Центра по мониторингу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 сообщили, что в республике количество заболевших за сутки составило 45 человек. Всего число носителей инфекции за весь период пандемии достигло 5450 человек.
Минздрав Башкирии также проинформировал, что в больницах региона лечатся 528 человек, в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии –28 человек, на аппаратах ИВЛ – 12 человек.
Уже традиционно число умерших от коронавируса не изменилось и осталось на уровне 18 человек. В последний раз списки погибших обновлялись 18 мая. Медиазона опубликовала материал согласно которому, в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности.
Напомним также, что вчера, 1 июля, резко выросло число заболевших вирусной пневмонией. Количество госпитализированных за сутки увеличилось почти в два раза и достигло 177 человек. Ранее этот показатель болтался на уровне 90 человек.