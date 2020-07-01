Радий Хабиров снова внес изменения в режим повышенной готовности в в Башкирии

В документе сообщается, что при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм разрешается работа баров, кафе и других заведений общепита в торговых центрах. Одним из условий выступает, что в эти заведения должен быть отдельный вход с улицы. Фудкорты теперь могут работать только на доставку.