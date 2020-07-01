Радий Хабиров снова внес изменения в режим повышенной готовности в в Башкирии

Posted 1 июля 2020, 10:14
Published 1 июля 2020, 10:14
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
Глава Башкирии Радий Хабиров прописал новые изменения в режиме повышенной готовности в республике, который был введен из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно новым изменениям, режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет продлевается до 12 июля. Этой категории жителей республики разрешается выходить на улицу только за продуктами питания, лекарствами, в салоны связи. Разрешается также посещать кладбища и ездить в сады и огороды. Режим самоизоляции обязателен и для граждан с хроническими заболеваниями.
В документе сообщается, что при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм разрешается работа баров, кафе и других заведений общепита в торговых центрах. Одним из условий выступает, что в эти заведения должен быть отдельный вход с улицы. Фудкорты теперь могут работать только на доставку.
С 29 июня разрешен прием документов для поступления в колледжи и вузы, разрешается проведение вступительных экзаменов. С 15 июля начнут работу детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря с медицинским персоналом в штате, детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей. Подготовка к их открытию начнётся с 8 июля.