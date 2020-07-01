В Башкирии Радий Хабиров ввел новые штрафы для жителей республики

Posted 1 июля 2020, 10:57
Published 1 июля 2020, 10:57
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал законопроект, ограничивающий курение табака и кальянов. Документ опубликован на портале правовой информации в Башкирии.
Теперь в республике запрещается курить в общественных местах не только табачные изделия, но и кальяны. Курить нельзя будет на территории скверов, набережных и площадей, а также на надземных пешеходных переходах, остановках и во время публичных мероприятий на открытом воздухе.
За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, за повторное нарушение – 1000 рублей. Законопроект вступает в силу через десять дней после подписания.