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Posted 1 июля 2020, 10:57

Published 1 июля 2020, 10:57

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии Радий Хабиров ввел новые штрафы для жителей республики

В Башкирии Радий Хабиров ввел новые штрафы для жителей республики

1 июля 2020, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава республики уже подписал ограничивающий закон.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал законопроект, ограничивающий курение табака и кальянов. Документ опубликован на портале правовой информации в Башкирии.

Теперь в республике запрещается курить в общественных местах не только табачные изделия, но и кальяны. Курить нельзя будет на территории скверов, набережных и площадей, а также на надземных пешеходных переходах, остановках и во время публичных мероприятий на открытом воздухе.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, за повторное нарушение – 1000 рублей. Законопроект вступает в силу через десять дней после подписания.

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#Общество#Новости#Радий Хабиров
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