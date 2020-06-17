В Башкирии планируют повысить штрафы за незаконную уличную торговлю

Сообщается, что в случае принятия законопроекта, планируется установить следующие штрафы за незаконную торговлю: для обычных жителей – от 500 до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 90 тысяч рублей.