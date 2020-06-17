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Posted 17 июня 2020, 05:47

Published 17 июня 2020, 05:47

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии планируют повысить штрафы за незаконную уличную торговлю

В Башкирии планируют повысить штрафы за незаконную уличную торговлю

17 июня 2020, 05:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты башкирского парламента намерены пресекать уличную торговлю. За повторное нарушение планируется ответственность.

По информации пресс-службы Курултая Башкирии, инициатива предусматривает повышение штрафа для жителей региона с полутора до четырех тысяч рублей, ответственность за повторное нарушение будут нести должностные и юридические лица.

По словам председателя Курултая Контстантина Толкачева, минимальный размер штрафы остался для жителей республики таким же – 500 рублей. По его словам, такой разброс от минимального до максимального штрафа позволит наказывать нарушителей гибче, исходя из ситуации.

– Нарушители используют физических лиц для систематического совершения данного правонарушения. Продавцы реализуют полученный от предпринимателей товар как якобы свой собственный. Максимальный штраф в полторы тысячи рублей, накладываемый на конкретного продавца, в таких случаях никак не может быть сдерживающим фактором, – считает Толкачев.

Сообщается, что в случае принятия законопроекта, планируется установить следующие штрафы за незаконную торговлю: для обычных жителей – от 500 до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 тысяч до 90 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения для граждан штраф повысится с четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 110 тысяч рублей.

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#Общество#Новости#Законы / Законопроекты#Закон#Нарушение законодательства
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