В Башкирии введут новые штрафы за грязные машины и ледяные ступеньки

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в городе часто можно наблюдать, как со строек выезжают грузовики, «растаскивая» грязь по улицам. Он отметил, что такие автомобили наносят ущерб не только эстетическому, но и санитарному и экологическому состоянию городов республики.