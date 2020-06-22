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Posted 22 июня 2020, 06:41

Published 22 июня 2020, 06:41

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии введут новые штрафы за грязные машины и ледяные ступеньки

В Башкирии введут новые штрафы за грязные машины и ледяные ступеньки

22 июня 2020, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Госсобрания –Курултая Башкирии намерены принять на ближайшем заседании ряд новых штрафов.

Парламентарии предлагают ввести несколько новых штрафов в сфере благоустройства, в частности, планируется наказывать за загрязнение территорий, которое связано за ремонт и эксплуатацию транспортных средств.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в городе часто можно наблюдать, как со строек выезжают грузовики, «растаскивая» грязь по улицам. Он отметил, что такие автомобили наносят ущерб не только эстетическому, но и санитарному и экологическому состоянию городов республики.

– Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах, – добавил он.

Планируется, что штраф за загрязнение улиц повысят от 500 до 1000 рублей для граждан, от 4000 до 7000 рублей для должностных лиц и от 20 000 до 25 000 для юридических лиц.

Законопроект также предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства, что привело, к примеру, к подтоплению или обледенению общих территорий.

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