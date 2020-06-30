В Башкирии скончался медик с подозрением на коронавирус

Posted 30 июня 2020, 04:05
Published 30 июня 2020, 04:05
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По информации ProUfu.ru, в Башкирии скончался фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения 13-й больницы. Предварительно известно, что у него было подозрение на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
В региональной пресс-службе сообщили, что мужчина умер в госпитале 8-й больницы в Уфе, в ночь со вторника на среду на прошлой неделе. Представитель ведомства отметил, что пациент более 10 лет страдал заболеванием крови и находился на листке нетрудоспособности. Пока что только один тест показал у него наличие коронавируса.
Напомним, в настоящий момент известно о четырех медиках, которые погибли во время пандемии COVID-19: 56-летняя медсестра Елена Никонорова, 54-летняя Лариса Нурлыгаянова, 54-летний водитель скорой помощи из Давлеканского района Радик Исхаков, 28-летний Наиль Саматов.
В республике сейчас с 20 мая не меняется, тем не менее, статистика смертности пациентов от коронавируса. Медсестра Елена Никонорова стала последней 18-й жертвой признанной официально. Остальных в статистику не включили. Медиакорсеть направляла запрос в региональный минздрав 11 июня, однако, несмотря на все пройденные и предусмотренные законом сроки, ответ из ведомства так и не пришел.