mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2020, 04:05

Published 30 июня 2020, 04:05

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии скончался медик с подозрением на коронавирус

В Башкирии скончался медик с подозрением на коронавирус

30 июня 2020, 04:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина умер на прошлой неделе, но об этом стало известно только сейчас от журналистов.

По информации ProUfu.ru, в Башкирии скончался фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения 13-й больницы. Предварительно известно, что у него было подозрение на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

В региональной пресс-службе сообщили, что мужчина умер в госпитале 8-й больницы в Уфе, в ночь со вторника на среду на прошлой неделе. Представитель ведомства отметил, что пациент более 10 лет страдал заболеванием крови и находился на листке нетрудоспособности. Пока что только один тест показал у него наличие коронавируса.

Напомним, в настоящий момент известно о четырех медиках, которые погибли во время пандемии COVID-19: 56-летняя медсестра Елена Никонорова, 54-летняя Лариса Нурлыгаянова, 54-летний водитель скорой помощи из Давлеканского района Радик Исхаков, 28-летний Наиль Саматов.

В республике сейчас с 20 мая не меняется, тем не менее, статистика смертности пациентов от коронавируса. Медсестра Елена Никонорова стала последней 18-й жертвой признанной официально. Остальных в статистику не включили. Медиакорсеть направляла запрос в региональный минздрав 11 июня, однако, несмотря на все пройденные и предусмотренные законом сроки, ответ из ведомства так и не пришел.

Материалы по теме
В Башкирии увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом пациентовМинздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусомКоличество смертей в мире из-за коронавируса перевалило за 500 тысяч
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика