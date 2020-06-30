В Башкирии скончался медик с подозрением на коронавирус

В региональной пресс-службе сообщили, что мужчина умер в госпитале 8-й больницы в Уфе, в ночь со вторника на среду на прошлой неделе. Представитель ведомства отметил, что пациент более 10 лет страдал заболеванием крови и находился на листке нетрудоспособности. Пока что только один тест показал у него наличие коронавируса.