Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

Posted 29 июня 2020, 10:58
Published 29 июня 2020, 10:58
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
В Башкирии к 29 июня зафиксировано 5315 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+48 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 693 человек.
В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18, в клинике БГМУ, в РКБ им. Куватова, РКБ № 2, в больнице Демского района, в РКИБ, РКОД и РКПЦ.
Также в Башкирии лечат в Стерлитамаке в больнице № 1 и 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, Ишимбае, а также в Большеустьикинской ЦРБ.
Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Иглинской, Ишимбайской, Кармаскалинской, Шаранской и Кушнаренковской ЦРБ.
Напомним, о новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему осталось на уровне 18 человек.