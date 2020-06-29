Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

Также в Башкирии лечат в Стерлитамаке в больнице № 1 и 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, Ишимбае, а также в Большеустьикинской ЦРБ.