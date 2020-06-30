Мэрия Уфы озвучила свежие данные по заболеваемости коронавирусом

Напомним, Медиакорсеть сообщала, что в Уфе скончался медик с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мужчина умер в госпитале 8-й больницы в Уфе, в ночь со вторника на среду на прошлой неделе. В статистике смертности от коронавируса его пока что нет.