Мэрия Уфы озвучила свежие данные по заболеваемости коронавирусом

Posted 30 июня 2020, 06:18
Published 30 июня 2020, 06:18
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
По информации и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Башкирии Зульфии Камаевой, за сутки снова выросло количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.
По предоставленной информации, за сутки количество заболевших увеличилось на 46 человек. Всего зарегистрирован 5361 случай заболевания коронавирусом. О новых летальных случаях представитель ведомства не сообщила. Камаева прокомментировала, что темп прироста составляет 0,8 процента, а на 100 тысяч человек – 132,3 случая.
В Уфе, по информации сотрудника Роспотребнадзора, за сутки заболели 29 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч — 160 случаев. Всего в столике Башкирии заболели 1825 человек.
Напомним, Медиакорсеть сообщала, что в Уфе скончался медик с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мужчина умер в госпитале 8-й больницы в Уфе, в ночь со вторника на среду на прошлой неделе. В статистике смертности от коронавируса его пока что нет.