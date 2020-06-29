Еще 48 пациентов: в Башкирии стабильно растет количество заболевших коронавирусом

Posted 29 июня 2020, 05:23
Published 29 июня 2020, 05:23
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
К утру 29 июня в Башкирии зафиксировано 5315 случаев коронавирусной инфекции (+48 за последние сутки). Темп прироста — менее 1%. Напомним, долгое время в регионе количество заболевших находится на одном и том же уровне — около 50 человек ежедневно.
— В стационарах находится 693 человека, из них в тяжелом состоянии 32 пациента. На амбулаторном лечении — 1734 человека. За сутки выписано 17 человек, всего выздоровело 2770 человек. Новых случаев смерти не зарегистрировано, — сообщил министр.
За сутки выполнено 5334 теста (всего проведено 394569 тестов).