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Posted 29 июня 2020, 05:23

Published 29 июня 2020, 05:23

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Еще 48 пациентов: в Башкирии стабильно растет количество заболевших коронавирусом

Еще 48 пациентов: в Башкирии стабильно растет количество заболевших коронавирусом

29 июня 2020, 05:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

К утру 29 июня в Башкирии зафиксировано 5315 случаев коронавирусной инфекции (+48 за последние сутки). Темп прироста — менее 1%. Напомним, долгое время в регионе количество заболевших находится на одном и том же уровне — около 50 человек ежедневно.

— В стационарах находится 693 человека, из них в тяжелом состоянии 32 пациента. На амбулаторном лечении — 1734 человека. За сутки выписано 17 человек, всего выздоровело 2770 человек. Новых случаев смерти не зарегистрировано, — сообщил министр.

За сутки выполнено 5334 теста (всего проведено 394569 тестов).

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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