Еще 48 пациентов: в Башкирии стабильно растет количество заболевших коронавирусом

К утру 29 июня в Башкирии зафиксировано 5315 случаев коронавирусной инфекции (+48 за последние сутки). Темп прироста — менее 1%. Напомним, долгое время в регионе количество заболевших находится на одном и том же уровне — около 50 человек ежедневно.