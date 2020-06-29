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Posted 29 июня 2020, 06:31

Published 29 июня 2020, 06:31

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии 944 наблюдателя будут следить, как 19 тысяч выпускников сдают ЕГЭ

В Башкирии 944 наблюдателя будут следить, как 19 тысяч выпускников сдают ЕГЭ

29 июня 2020, 06:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом рассказал министр образования РБ Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве республики.

По словам министра, в регионе будет организовано 100 пунктов проведения экзаменов — это 1411 аудитория (рассадка по 9 человек в помещении). На участие в ЕГЭ подали заявления 19093 выпускников, из них 1446 — выпускники прошлых лет. Больше всего заявлений поступило на сдачу русского языка, математики и обществознания.

— В целях стопроцентного онлайн-наблюдения за ходом проведения экзамена аудитории оснащены оборудованием на сумму более 4,5 млн рублей, — отметил Айбулат Хажин.

В связи с коронавирусной инфекцией предусмотрены меры предосторожности: замер температуры с использованием бесконтактных термометров, социальная дистанция не менее 1,5 м и соответствующая разметка, дезинфекция помещений до и после мероприятий, установка дозаторов с антисептиками, зигзагообразная рассадка учеников, установка оборудования для обеззараживания воздуха, раздача масок и перчаток всем участникам экзамена, дезинфекция транспорта.

Так, в частности, было потрачено 8,1 млн рублей на приобретение медицинских товаров и дезинфицирующих средств, в том числе 240 тыс. одноразовых медицинских масок. Планируется организовать работу 3 ситуационных центров с привлечением 220 обученных онлайн-наблюдателей. Для наблюдения за экзаменами аккредитовано 75 региональных общественных наблюдателей и 649 муниципальных.

Напомним, основной этап сдачи экзамена начинается 3 июля и заканчивается 25 июля. Для тех, кто не сможет принять участие в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Высшее образование
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