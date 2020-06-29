В Башкирии 944 наблюдателя будут следить, как 19 тысяч выпускников сдают ЕГЭ

По словам министра, в регионе будет организовано 100 пунктов проведения экзаменов — это 1411 аудитория (рассадка по 9 человек в помещении). На участие в ЕГЭ подали заявления 19093 выпускников, из них 1446 — выпускники прошлых лет. Больше всего заявлений поступило на сдачу русского языка, математики и обществознания.