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Posted 22 июня 2020, 09:36

Published 22 июня 2020, 09:36

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Жителя Башкирии осудили в Екатеринбурге за призывы к терроризму

Жителя Башкирии осудили в Екатеринбурге за призывы к терроризму

22 июня 2020, 09:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приговор 30-летнему Разилу Сиразетдинову вынесли в Центральном окружном военном суде столицы Свердловской области.

Приговор вынесли 30-летнему жителю Янаула. Его обвинили в публичных призывах к терроризму, оправданию или пропаганде терроризма.

В пресс-службе УФСБ по Башкирии установлено, что мужчина публично пропагандировал терроризм на своей странице «Вконтакте». Он публиковал видео о боевых действиях запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации «Исламское государство». В своих постах он демонстрировал, что терроризм – это привлекательная идеология.

Заседание по делу Разила Сиразетдинова продолжалось несколько часов, дело рассматривали в особом порядке. В итоге фигуранта уголовного дела признали виновным, мужчина также признал свою вину. Суд приговорил Разила к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Суд#Терроризм#Экстремизм и терроризм
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