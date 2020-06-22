Власти Башкирии намерены выдать некоторым категориям жителей сертификаты в санаторий

По ее словам сертификаты будут выданы на 14 дней из расчета стоимости 220 рублей за сутки. Иванова отметила, что эта сумма покрывает реабилитацию по обязательному медицинскому страхованию, житель Башкирии могут сами выбрать санаторий, где ему удобно пройти оздоровительный курс. В настоящий момент всего выделено сертификатов на 1000 человек, из них 500 человек – это медики.