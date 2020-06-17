mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2020, 05:15

Published 17 июня 2020, 05:15

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии закон о тишине планируют доработать

В Башкирии закон о тишине планируют доработать

17 июня 2020, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Доработать поручил Радий Хабиров после обращения члена СПЧ.

Заместитель председателя СПЧ Башкирии Вадим Беляков обратился к Радию Хабирову на заседании. Он отметил, что закон, который обеспечивает покой в ночное время должен быть доработан.

По мнению члена совета, в настоящий момент на нарушителей никак нельзя повлиять, ведь реальных механизмов решения нет, а до момента вынесения штрафа может пройти от двух месяцев до полугода. Беляков отметил, что исходя из этой ситуации, можно сделать вывод, что в таких случаях реагировать нужно оперативно и действовать более решительно, возможно даже изымать оборудование, которое шумит.

Глава Башкирии прислушался к совету заместителя председателя и поручил проработать этот вопрос секретарю межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексея Касьянова.

Напомним, в настоящий момент в Башкирии нужно соблюдать тишину с 23 до 7 часов в будни и с 23 до 9 часов в выходные и праздники. Депутаты Курултая региона намерены также принять закон, который устанавливает тихий час с 13:00 до 15:00.

Материалы по теме
В Башкирии примут закон о выдаче жилья обманутым дольщикамВласти Башкирии сообщили, когда появится закон о собачьих приютах
#Общество#Новости#Законы / Законопроекты#Закон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика