Власти Башкирии сообщили, когда появится закон о собачьих приютах

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что средства на создание приютом уже предусмотрены, однако законопроект предлагает не только это, а также пересмотр всей сферы обращения с животными, чтобы было гуманное отношение. Планируется также вакцинировать, стерилизовать и отпускать их обратно. Сейчас же животные, как правило, умерщвляются.