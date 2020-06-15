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Posted 15 июня 2020, 07:49

Published 15 июня 2020, 07:49

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Власти Башкирии сообщили, когда появится закон о собачьих приютах

Власти Башкирии сообщили, когда появится закон о собачьих приютах

15 июня 2020, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Госсобрании-Курултае Башкирии сообщили, что финансируемые приюты для бездомных животных появятся уже в июле.

По информации пресс-службы башкирского парламента, окончательное решение по проекту закона «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» планируют принять за ближайшем пленарном заседания 25 июня, проект вступит в силу спустя 10 дней после подписания Радия Хабирова.

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что средства на создание приютом уже предусмотрены, однако законопроект предлагает не только это, а также пересмотр всей сферы обращения с животными, чтобы было гуманное отношение. Планируется также вакцинировать, стерилизовать и отпускать их обратно. Сейчас же животные, как правило, умерщвляются.

Предполагается также, что инициатива позволит усилить контроль за деятельностью занимающихся отловом организаций. Каждый процесс отлова теперь нужно будет фиксировать на видео, запрещается также использовать при отлове средства, которые могут травмировать животных.

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#Общество#Новости#Законы / Законопроекты#Закон
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