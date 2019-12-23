mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2019, 05:17

Published 23 декабря 2019, 05:17

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В Башкирии выросли цены на бензин

В Башкирии выросли цены на бензин

23 декабря 2019, 05:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Его стоимость на сети АЗС выросла в среднем на 20-30 копеек.

В республике поднялась стоимость бензина на сети автозаправок компании «Башнефть». Об изменениях стало известно 22 декабря. Цена выросла практически на все марки бензина.

В настоящий момент литр АИ-92 Atum вырос в цене с 41,4 рубля до 42,2 рублей. Atum-95 подорожал до 44,75 рублей, АИ-92 - теперь стоит 41,60 рубля, дизельное топливо подорожало на 20 копеек. Его стоимость теперь составляет 46,30 рубля.

Цены не изменились только на АИ-98, литр которого по-прежнему стоит 53 рубля 88 копеек.

Материалы по теме
Бензин в Уфе дешевле, чем в других регионах РоссииИнформация – «сотка»: все, что нужно знать о бензине АИ-100 производства «Башнефти»ФАС: стоимость бензина в 2020 году будет расти параллельно с темпом инфляции
#Общество#Новости#Бензин#Цены на бензин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика