В Башкирии выросли цены на бензин

В настоящий момент литр АИ-92 Atum вырос в цене с 41,4 рубля до 42,2 рублей. Atum-95 подорожал до 44,75 рублей, АИ-92 - теперь стоит 41,60 рубля, дизельное топливо подорожало на 20 копеек. Его стоимость теперь составляет 46,30 рубля.