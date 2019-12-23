В Башкирии выросли цены на бензин

Posted 23 декабря 2019, 05:17
Published 23 декабря 2019, 05:17
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
В республике поднялась стоимость бензина на сети автозаправок компании «Башнефть». Об изменениях стало известно 22 декабря. Цена выросла практически на все марки бензина.
В настоящий момент литр АИ-92 Atum вырос в цене с 41,4 рубля до 42,2 рублей. Atum-95 подорожал до 44,75 рублей, АИ-92 - теперь стоит 41,60 рубля, дизельное топливо подорожало на 20 копеек. Его стоимость теперь составляет 46,30 рубля.
Цены не изменились только на АИ-98, литр которого по-прежнему стоит 53 рубля 88 копеек.