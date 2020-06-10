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Posted 10 июня 2020, 07:14

Published 10 июня 2020, 07:14

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Башкирии примут закон о выдаче жилья обманутым дольщикам

В Башкирии примут закон о выдаче жилья обманутым дольщикам

10 июня 2020, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Обманутые дольщики
Депутаты Курултая Башкирии намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект, регулирующий земельные отношения.

В пресс-службе башкирского парламента проинформировали, что поправки предполагают исключить требования в 10 тысяч квадратных метров к минимальной площади жилого строящегося дома, часть квартир в котором будет предоставлена обманутым дольщикам.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, проблема обманутых дольщиков не исчезает из повестки. Он отметил, что несколько лет назад был принят закон, который дает право инвесторам без торгов получать в аренду земельные участки для строительства жилья с условием, что часть квартир будет предоставлена обманутым дольщикам. Сейчас, добавил Толкачев, норма действует в отношении инвестпроекто с площадью более 10 тысяч квадратных метров, что пробелматично для малых городов.

– Предлагается снять ограничение по площади жилья в новом доме. Наша цель – чтобы закон был рабочим и все обманутые дольщики получили жилье, – проинформировал парламентарий.

Сегодня, по информации Толкачева, в республике более 9 тысяч пострадавших граждан от недобросовестных действий застройщиков в 15 муниципалитетах – это Уфа, Уфимский район, Октябрьский, Стерлитамак и Стерлитамакский район, Нефтекамск, Салават, Иглинский район и ряд других.

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#Общество#Обманутые дольщики#Новости#Дольщики
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