В Башкирии примут закон о выдаче жилья обманутым дольщикам

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, проблема обманутых дольщиков не исчезает из повестки. Он отметил, что несколько лет назад был принят закон, который дает право инвесторам без торгов получать в аренду земельные участки для строительства жилья с условием, что часть квартир будет предоставлена обманутым дольщикам. Сейчас, добавил Толкачев, норма действует в отношении инвестпроекто с площадью более 10 тысяч квадратных метров, что пробелматично для малых городов.