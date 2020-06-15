«Хрупкое равновесие»: в Башкирии снижается число внебольничных пневмоний

Posted 15 июня 2020, 06:34
Published 15 июня 2020, 06:34
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
— Отмечается хрупкое равновесие: за последнее время отмечается снижение числа ОРЗ и внебольничных пневмоний, которые давали существенный прирост последние полтора месяца и занимали существенную часть коечного фонда.
В частности, за последние сутки в регионе прирост внебольничных пневмоний составил всего 60 человек, из них госпитализировано — 52. Выписано по выздоровлению — 70.
— Заполняемость коечного фонда суммарно вместе с коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и тяжелыми формами ОРВИ составляет 44 процента. С 15 июня лечебный отдел начнет дорожную карту по возвращению части перепрофилированных коек в обычное русло, в том числе и наши крупные стационары — как РКБ им. Куватова.
Напомним, Медиакорсеть ранее писала о том, что РКБ прекращает прием больных коронавирусом. У пациентов, которые поступают в плановом порядке, берутся мазки, также проводят компьютерную томографию. Только после получения отрицательных результатов пациенты госпитализируются в профильные отделения.