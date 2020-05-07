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В Башкирии мужчину забрали в больницу после несчастного случая с мотоблоком

7 мая 2020, 08:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подробности несчастного случая под Уфой сообщили в управлении по гражданской защите.

Несчастный случай, по информации спасателей, произошел в Октябрьском районе. Пожилой мужчина пострадал на своем участке в поселке Жилино.

Сообщается, что он рыхлил землю в огороде, но в какой-то момент споткнулся, упал и нажал ручку газа. В результате неловкого движения мотоблок отъехал назад и поранил обе ноги пенсионера.

Прибывший на вызов спасатели транспортировали мужчину до машины скорой помощи и передали медикам. Пострадавший с травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.Обстоятельства инцидента уточняются.

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#Новости#Несчастный случай#Алия Фатхиева#Происшествия
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