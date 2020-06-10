В Башкирии умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом

— Понимаю, все устали от одного только слова «коронавирус». Расслабились, потеряли бдительность. Но эта опасная зараза — рядом с нами. По Башкирии — рекордный прирост заболевших. Не ленитесь соблюдать санэпидправила. Приучите себя носить маску и менять её каждые два часа. Чаще мойте руки. Избегайте прогулок в местах массового скопления людей, — подчеркнул Андрей Иванюта.