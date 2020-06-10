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Posted 10 июня 2020, 11:39

Published 10 июня 2020, 11:39

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом

В Башкирии умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом

10 июня 2020, 11:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

— У нас умер первый пациент с подтверждённым коронавирусом. Он из района. Из соображений этики не пишу, в каком именно селе проживал. Немного не дожил до 70 лет, — написал Андрей Иванюта в соцсетях.

Чиновник сообщил, что пациент заболел в конце мая, находился на искусственной вентиляции легких. 9 июня больному резко стало плохо, спасти его не удалось.

— Сейчас тело отправлено в Уфу на вскрытие. Если экспертиза докажет, что он умер именно от ковид-19, то белоречанин попадет в общую статистику смертей от коронавируса. И родственники даже не смогут с ним по-человечески попрощаться — гроб будет закрыт, — добавил глава района.

По словам Андрея Иванюты, семью больного уже проверили на наличие коронавирусной инфекции — результаты отрицательные.

— Понимаю, все устали от одного только слова «коронавирус». Расслабились, потеряли бдительность. Но эта опасная зараза — рядом с нами. По Башкирии — рекордный прирост заболевших. Не ленитесь соблюдать санэпидправила. Приучите себя носить маску и менять её каждые два часа. Чаще мойте руки. Избегайте прогулок в местах массового скопления людей, — подчеркнул Андрей Иванюта.

Напомним, всего за весь период пандемии коронавируса в Башкирии заболело 4194 человека. Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе продолжительное время остается на отметке в 18 человек.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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