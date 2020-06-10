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Posted 10 июня 2020, 10:21

Published 10 июня 2020, 10:21

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии число тяжелобольных коронавирусом выросло

В Башкирии число тяжелобольных коронавирусом выросло

10 июня 2020, 10:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав Башкирии сообщил последние оперативные данные о заболеваемости коронавирусном и пневмонией.

Минздрав подтвердил официально, что в республике по состоянию на 13:00 4194 подтвержденных случая коронавируса. Напомним, что за последние сутки подтвердилось, что количество носителей COVID-19 выросло на 81 человек.

Сообщается, что в стационарах региона лечатся 1066 человек, в тяжелом состоянии из них 28 человек, из которых 12 пациентов находятся на аппарате ИВЛ. Амбулаторно, по данным ведомстве, лечатся 1470 человек. Сообщается, что все они с легкой формой заболевания.из больниц за сутки выписали 135 человек. Всего выписаны 1640 пациентов. Подтверждается, что новых смертельных случаев не зарегистрировано. Количество случаев внебольничных пневмоний за сутки – 109, из стационаров выписали 40 человек.

Больше всего заболевших, по информации министерства, по-прежнему среди людей в возрасте от 26 до 50 лет – 39,6%, после них чаще болеют жители республики в возрасте от 51 до 60 лет, на третьем месте пациенты от 61 до 80 лет – 21%.

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#Общество#Новости#Карантин
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