В Башкирии за несчастный случай осужден начальник детского лагеря

Мужчина разрешил детям купаться в реке Сиказа вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям и своим должностным обязанностям в июне 2016 года. 12-летний воспитанник нырнул в воду и ударился головой о каменное дно реки, переломав шейные позвонки и получив ушиб шейного отдела спинного мозга.