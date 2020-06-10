Радий Хабиров сообщил, где жителям Башкирии можно будет отдохнуть этим летом

Радий Хабиров прежде всего ответил, что в республике будут открыты с 1-го июля все санатории, кроме двух отведенных под реабилитацию медиков. По словам Хабирова, в правительстве республики заинтересованы в работе санаториев, так как пандемия коронавируса сильно ухудшила финансовое состояние здравниц, и теперь им нужно платить зарплату, налоги, выплаты в социальные фонды. Глава выразил надежду, что санатории будут заполнены.