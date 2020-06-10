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Posted 10 июня 2020, 06:42

Published 10 июня 2020, 06:42

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Радий Хабиров сообщил, где жителям Башкирии можно будет отдохнуть этим летом

Радий Хабиров сообщил, где жителям Башкирии можно будет отдохнуть этим летом

10 июня 2020, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Отдых
Во время онлайн-встречи с ветеранами глава региона настаивал, что санатории должны быть заполнены.

Радий Хабиров прежде всего ответил, что в республике будут открыты с 1-го июля все санатории, кроме двух отведенных под реабилитацию медиков. По словам Хабирова, в правительстве республики заинтересованы в работе санаториев, так как пандемия коронавируса сильно ухудшила финансовое состояние здравниц, и теперь им нужно платить зарплату, налоги, выплаты в социальные фонды. Глава выразил надежду, что санатории будут заполнены.

В качестве меры поддержки Хабиров пообещал увеличить финансирование на социальные сертификаты, так как эти деньги все равно попадут в «нашу экономику». Он также поручил министру труда и социальной защиты Ленаре Ивановой познакомиться с опытом развития внутреннего туризма в Московской области.

В качестве примера он привел проекты, где выделяются автобусы, туристические маршруты для ветеранов. В Башкирии, по его словам, немало красивых мест, куда смогут съездить пожилые люди. Под такие цели, отметил Хабиров, выделяются федеральные средства, поэтому план по развитию внутреннего туризма надо представить как можно скорее.

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