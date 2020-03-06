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Зеленский вспомнил свой отдых в Крыму

6 марта 2020, 15:39
Фото: Kremlin.ru
В интервью турецкому телеканалу украинский президент рассказал, что 10 лет его семья отдыхала в Крыму, пока тот не стал частью России.

Президент Зеленский заявил, что никто не любит полуостров так, как украинцы. При этом он же отметил, что за то время пока Крым был украинским в него практически не инвестировали. По мнению Зеленского, это частично объясняет то, почему крымчане так и не почувствовали себя украинцами, пишет rns.online.

Также президент Украины рассказал, что Крым для его страны – «стратегический вопрос». И о том, что поднимал крымский вопрос на встрече «нормандской четверки». Но остальные участники встречи не поддержали стремление Украины отойти от темы войны на Донбассе.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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