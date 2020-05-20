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Posted 20 мая 2020, 06:16

Published 20 мая 2020, 06:16

Modified 17 октября 2022, 20:46

Updated 17 октября 2022, 20:46

В Уфе выпала из окна 11-летняя девочка

20 мая 2020, 06:16
В Уфе с третьего этажа вчера, 19 мая, упала девочка-подросток. Об этом сообщили в управлении по гражданской защите.

Спасатели передали, что информация о несчастном случае поступила к ним около 17:30. Вызов поступил с улицы Зорге, 38/3. Предварительно было известно, что с девочкой произошел несчастный случай.

По данным управления, ребенок выпал из окна 3-го этажа. Девочка осталась жива, в настоящий момент ее доставили в больницу. Причины произошедшего пока что неизвестны. Все обстоятельства устанавливаются спасателями.

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#Происшествия#Новости#Несчастный случай
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