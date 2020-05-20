В Уфе выпала из окна 11-летняя девочка

Posted 20 мая 2020, 06:16
Published 20 мая 2020, 06:16
Modified 17 октября 2022, 20:46
Updated 17 октября 2022, 20:46
Спасатели передали, что информация о несчастном случае поступила к ним около 17:30. Вызов поступил с улицы Зорге, 38/3. Предварительно было известно, что с девочкой произошел несчастный случай.
По данным управления, ребенок выпал из окна 3-го этажа. Девочка осталась жива, в настоящий момент ее доставили в больницу. Причины произошедшего пока что неизвестны. Все обстоятельства устанавливаются спасателями.