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Posted 11 марта 2020, 10:59

Published 11 марта 2020, 10:59

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Уфе электромонтер получил сильный ожог из-за несчастного случая

В Уфе электромонтер получил сильный ожог из-за несчастного случая

11 марта 2020, 10:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гострудинспекция Башкирии передала, что планирует начать расследование произошедшего.

По данным ведомства, 65-летний мужчина получил травму во время работы в компании «Энергосистема».

ЧП случислоь 2 марта, когда он работал в помещении распределительного пункта в Демском районе Уфы. Во время работы сэлектромонтер начал измерять длину металлической рулеткой и задел токоведущие части электроустановки,.

Из-за удара током мужчина получил 37 процентов ожог тела. В настоящий момент его госпитализировали.

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#Происшествия#Новости#Несчастный случай
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