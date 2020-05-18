В МЧС по Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

Posted 18 мая 2020, 09:33
Published 18 мая 2020, 09:33
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По информации регионального МЧС, на территории региона 19 мая ожидается ухудшение погодных условий. В штормовом предупреждении ведомства, в частности, говорится о сильном ветре.
Скорость ветра, говорится в сообщении, составит 17 метров в секунду, ожидаются также грозы и кратковременные дожди. Спасатели обещают кроме этого и заморозки на почве и на воздухе до -2°.
В МЧС попросили жителей региона соблюдать осторожность, ограничить выход из зданий и по возможности находиться в помещении.