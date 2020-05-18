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Posted 18 мая 2020, 09:33

Published 18 мая 2020, 09:33

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В МЧС по Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

В МЧС по Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

18 мая 2020, 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В опубликованном на сайте ведомства штормовом предупреждении сообщается о резком усилении ветра и непогоде.

По информации регионального МЧС, на территории региона 19 мая ожидается ухудшение погодных условий. В штормовом предупреждении ведомства, в частности, говорится о сильном ветре.

Скорость ветра, говорится в сообщении, составит 17 метров в секунду, ожидаются также грозы и кратковременные дожди. Спасатели обещают кроме этого и заморозки на почве и на воздухе до -2°.

В МЧС попросили жителей региона соблюдать осторожность, ограничить выход из зданий и по возможности находиться в помещении.

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#Общество#Новости#Штормовое предупреждение
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