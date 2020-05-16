Недоступная медицина Башкирии: кто позаботится о пациентах без коронавируса

— К счастью, губительного действия коронавируса на наших подопечных не было, — рассказывает президент БФ «Изгелек» Зарина Гайсина. — Трудности возникают с такими пациентами, как Катя Шакирова, которой необходимо прокапать препарат от рассеянного склероза, но это пока невозможно сделать из-за закрытия Республиканской клинической больницы и ГКБ № 21 Уфы на карантин. В других местах такую помощь не оказывают. К счастью, врачи пошли ей навстречу: на следующей неделе она пойдет на прием к терапевту, сдаст все анализы, и если дадут допуск к применению препарата, то капельницу поставят в другой больнице.