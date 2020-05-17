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Posted 17 мая 2020, 13:41

Published 17 мая 2020, 13:41

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения отпустили домой из обсерватора

В Башкирии 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения отпустили домой из обсерватора

17 мая 2020, 13:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Часть вахтовиков, прибывших с якутского месторождения, завершила необходимый двухнедельный карантин после приезда в Башкирию.

Семь автобусов «Башавтотранс» с вахтовиками на борту выехали из обсерватора в Уфу, Мелеуз и Сибай. В них приняты все меры безопасности, пассажиры соблюдают масочный режим.

Напомним, 400 вахтовиков в начале мая сразу после приезда в Башкририю были размещены в обсерваторе — в доме отдыха Абзелиловского района. Согласно инструкции, все, кто возвращается из мест, где возникли очаги распространения коронавируса, должны провести две недели в строгой изоляции. Первоначально предполагалось, что вахтовики должны будут провести в карантине не 14, а 21 день. Но, как отметил замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов, отпущенные вахтовики дважды сдавали анализы и в обоих случаях результат был отрицательный, поэтому решено, что теперь они смогут самоизолироваться дома под медицинским наблюдением.

По словам замглавы администрации Абзелиловского района Руслана Юсупова, на данный момент инфекция подтвердилась у 7 вахтовиков — их госпитализировали в Белорецкую больницу, а контактировавших с ними отправили в инфекционное отделение Аскаровской районной больницы.

У еще одной группы вахтовиков срок карантина в обсерваторе истекает завтра, 18 мая.

Напомним, в середине мая в 10 обсерваторах региона находилось более 1500 вахтовиков, при этом ожидается приезд новых башкирских рабочих, работающих вахтовым методом за пределами региона. Ранее Медиакорсеть рассказывала, в каких условиях пришлось работать нашим землякам на якутском месторождении.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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