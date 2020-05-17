В Башкирии 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения отпустили домой из обсерватора

Напомним, 400 вахтовиков в начале мая сразу после приезда в Башкририю были размещены в обсерваторе — в доме отдыха Абзелиловского района. Согласно инструкции, все, кто возвращается из мест, где возникли очаги распространения коронавируса, должны провести две недели в строгой изоляции. Первоначально предполагалось, что вахтовики должны будут провести в карантине не 14, а 21 день. Но, как отметил замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов, отпущенные вахтовики дважды сдавали анализы и в обоих случаях результат был отрицательный, поэтому решено, что теперь они смогут самоизолироваться дома под медицинским наблюдением.