«Скотина и та в лучших условиях»: вахтовик из Башкирии рассказал, как было на Севере

Нефтекамец Дамир Мусин, работавший вахтовым методом в Чаядинском месторождении в Якутии, рассказал, что происходило там на самом деле.

Дамир поблагодарил властей родной республики за то, что смогли вовремя вывезти их из очага распространения вируса. По его словам, главы некоторых регионов отказались этого делать.

— В обществе ходят слухи, якобы, мы все больные, зараженные и т. д. Некоторые люди заявляют, зачем мы нужны дома, мол, «у нас своей заразы хватает». Уважаемые друзья, хочу с уверенностью заявить: мы абсолютно здоровые, среди нас зараженных нет. Если и были больные, то это люди, которые заболели ОРВИ, не более того. Весь этот шум подняли непонятно для чего, может для статистики, может для чего-то другого. Первый из двух анализов, которые мы сдавали в Якутии, у многих показали положительный результат, мало у кого — отрицательный, — рассказывает он.

По словам Дамира, после того, как вахтовики объявили забастовку, им провели повторные тестирования на коронавирус. После чего у многих пришел отрицательные результаты анализов.

— Не надо поднимать шум на ровном месте и делать из нас прокаженных, — отметил вахтовик.

Дамир также рассказал, что карантин, который был объявлен их работодателем — компанией «Газартстрой» «трудно назвать карантином».

— Для карантина не было вообще никаких условий. У медиков не было практически никаких средств для лечения. Единственное, что было — активированный уголь или парацетамол. Жили в одной комнате по шесть-восемь человек. В столовую ходили тоже все вместе. Полная антисанитария в общежитиях. Извините, конечно, за выражение, но скотина и та находится в лучших условиях, чем мы находились, — вспоминает Дамир.

Сейчас молодой человек вместе с коллегами находится в обсерваторе в санатории «Карагай» в Мечетлинском районе. По его словам, у них взяли анализы на коронавирус, но результаты пока неизвестны.